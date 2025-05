Range Rover Official Automotive Partner della FISE per Piazza di Siena

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Range Rover sará Official Automotive Partner della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in occasione della 92ma edizione del Concorso Ippico Internazionale (CSIO) Piazza di Siena a Roma. Raffinatezza, prestazioni e capacitá sono caratteristiche distintive che definiscono Range Rover e che si accompagnano perfettamente allo stile di vita equestre. In questa 92ma edizione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena a Roma, Range Rover sará Official Automotive Partner della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), riaffermando il sostegno del brand alle discipline equestri e rafforzando la sua profonda affinitá con il mondo dell’ippica. Dal 21 al 25 maggio, l’iconico ovale di Villa Borghese diventerá, ancora una volta, lo spettacolare palcoscenico di questo celebre evento. In un ricco programma di gare offerto agli appassionati, il tanto atteso “Premio n. 3 presented by Range Rover” avrá luogo giovedí 22 maggio alle ore 15:30. Un forte elemento di attrazione per l’occasione sará la Range Rover Sport SV Gaea Curation, della Celestial Collection, un’edizione limitata di cinque curation con squisite lavorazioni artigianali. Ispirata alla mitologia greca, con il nome della dea della terra, Gaea, la vettura trae spunto sia dalla terra che dal mare, in un dualismo espresso dal simbolo inclinato che rappresenta un’onda quando incontra la terra. La particolare finitura esterna é in Green Terre Matte. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Mag-25 17:03

