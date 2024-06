Range Rover rinnova partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Anche questa estate Range Rover rinnova la partnership con lo Yacht Club Costa Smeralda. La vicinanza tra i due brand si declinerá nelle numerose attivitá, scandite attraverso un ricco calendario di eventi e di experience modern luxury, dedicate ai clienti Range Rover e ai soci dello YCCS. Da sempre, il connubio tra questi due brand é pura incarnazione di concetti come lusso sostenibile, design ed eleganza. Range Rover offrirá al Club il servizio di courtesy car e test drive dedicati ai soci, mentre i clienti Range Rover potranno avere accesso ad esclusive regate e agli eventi di uno degli Yacht Club piú prestigiosi al mondo. La partnership con lo YCCS, proprio quest’anno, si arricchisce ulteriormente e Range Rover rafforza la sua vicinanza al mondo del sailing, virando verso una nuova entusiasmante rotta, per diventare title sponsor ufficiale del Campionato Europeo J/24, un evento molto atteso nella stagione 2024 della Classe. Lo Yacht Club Costa Smeralda, insieme a Range Rover, sono lieti di poter accogliere una flotta di livello intenazionale con 50 equipaggi iscritti. Come gli anni precedenti, nell’area esterna adiacente lo YCCS, sará possibile ammirare una delle vetture piú rappresentative della gamma: la Range Rover Sport SV. Completa questo spazio dedicato al brand, la Range Rover boutique, dove gli ospiti potranno acquistare articoli della collection e pacchetti esperienziali, oltre ad avere la possibilitá di organizzare degli incontri personalizzati con un consulente di prodotto, che offrirá una vasta panoramica sulle vetture e sull’universo del brand britannico. foto: ufficio stampa JLR Italia (ITALPRESS). tvi/com 11-Giu-24 16:31

