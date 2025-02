Ranieri avverte la Roma “Porto forte, serve intensitá”

agenzia

Il tecnico giallorosso: “I ragazzi lavorano per dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano” ROMA (ITALPRESS) – “Il Porto ha un ottimo possesso palla e giocatori molto interessanti, quindi dovremo fare una grande partita. Bisognerá essere super concentrati. Sappiamo come giocano, ma sanno cambiare tipo di gioco: ci serve intensitá e naturalezza. Voglio una Roma che giochi in casa e fuori alla stessa maniera. I ragazzi stanno lavorando per dare le soddisfazioni che i tifosi meritano”. Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma, match di andata del playoff di Europa League. “Anselmi ê un ragazzo in gamba, se a 38 anni guida una squadra cosí blasonata merita i complimenti. Gli auguro grandi soddisfazioni, ma non in questa doppia sfida”, ha sottolineato il mister giallorosso in riferimento al tecnico dei portoghesi. “Pellegrini? Tutti i miei giocatori sono titolari, soprattutto adesso che giochiamo ogni 3-4 giorni. È un giocatore importante e che stimo, ma in certi momenti della gara preferisco altri. So quello che mi puó dare e quando capisco che me lo puó dare al 100%, lui gioca”, ha concluso Ranieri. In conferenza era presente anche il portiere della Roma, Mile Svilar: “Passi in avanti per il rinnovo? Sí, abbiamo iniziato a parlarne la settimana scorsa, ma non ci penso troppo: io penso solo al campo. Per me, il calcio é la cosa piú importante – ha spiegato – È cambiato tanto nella mia vita in questi sette anni. Mi sento bene, penso solo al calcio, penso a domani e a vincere le partite. Sono grato alla Roma che mi ha dato l’opportunitá di farmi vedere nel calcio”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/mc/red 12-Feb-25 20:42

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA