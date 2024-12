Ranieri “Dybala? Io voglio giocatori felici di stare qua”

agenzia

“Alla Coppa Italia ci teniamo io, la squadra e i nostri tifosi”. ROMA (ITALPRESS) – Dopo il ko contro il Como in campionato, alla vigilia della gara interna degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Sampdoria, in casa Roma tiene banco il discorso relativo al calciomercato. Chiare in merito le idee del tecnico Claudio Ranieri. “Contatti fra lo staff di Dybala e il Galatasaray? Ognuno fa il suo gioco e ognuno fa il proprio lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene. Se ha altre prioritá… Se il ragazzo non vuole restare e c’é una possibilitá… Bisogna peró essere d’accordo in due. Io voglio solo giocatori che siano contenti di restare qua. Comunque io non ho percepito nessun disagio da parte di Dybala”, ha detto l’allenatore giallorosso, ai microfoni di SportMediaset. Sull’impegno di domani, invece, Ranieri ha affermato: “Alla Coppa Italia ci teniamo. La Roma ha vinto nove volte questo trofeo. Ci tiene la Roma. I nostri giocatori ci tengono, ci tengo io e ci tengono i nostri tifosi. Contro il Como abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile, per essere la Roma. Adesso peró pensiamo alla Sampdoria, che ha cambiato allenatore e che vuole mettersi in mostra. E’ una gara da prendere con le molle: dobbiamo essere pronti e tenaci”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 17-Dic-24 14:41

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA