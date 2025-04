Ranieri “Il mio ultimo derby da tecnico, il massimo per la Champions”

agenzia

“Vieira? Non parleró piú di allenatori”, dice alla vigilia della stracittadina contro la Lazio ROMA (ITALPRESS) – “A parte Dybala e Saud, sono tutti disponibili. Mi aspetto la Lazio che conosciamo: una squadra forte, viva, con buone individualitá e un buon gioco corale. La sconfitta col Bodo? A quelle latitudini con quel freddo e quel tipo di campo paghi perchê non sei abituato, ma credo che la Lazio possa ribaltarla all’Olimpico”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista del derby contro la formazione di Baroni, reduce dal 2-0 subíto contro il Bodo Glimt in Norvegia in Europa League. “Se questo sará il mio ultimo derby solo da allenatore della Roma? Sí, ho detto che smetto. Questo é il mio ultimo derby da allenatore…”, le parole del tecnico giallorosso e consigliere della famiglia Friedkin. Sull’indiscrezione di Patrick Vieira come suo possibile sostituto, é secco il no comment: “Non parleró mai piú di allenatori”. Si torna a parlare di Lazio, in particolare del possibile ritorno nella formazione titolare di Baroni di Castellanos: “Non cambierá il mio modo di pensare e di approcciare alla partita. La Lazio ha un gioco corale, verticale. Sappiamo quello che ci aspetta”, aggiunge il tecnico giallorosso che chiede il massimo ai suoi ragazzi. “Da quando sono arrivato ho sempre detto che metto la squadra in campo per cercare di vincere – spiega l’allenatore -. Questo non vuol dire che vinceremo, ma che lotteremo per farlo. Contro la Juventus siamo stati molto bravi a farli giocare come volevamo, poi siamo riusciti ad uscire e a sfiorare la rete. La squadra é compatta e crede nelle proprie qualitá e ambizioni. Vogliamo fare il massimo di quel che possiamo. Domenica daremo il massimo. Mi auguro che al primo posto ci sia la sportivitá, i romani sanno essere dei geni negli sfottó”. Tornare in Champions é l’ambizione del club. “Come ho detto quando sono arrivato, Roma non é stata fatta in una notte. Ci sono voluti secoli per costruire l’Impero Romano, ma non ci vorrá un secolo per riportare la Roma in Champions. Stiamo facendo il massimo per avvicinarci e vedremo dove possiamo arrivare. Il nuovo allenatore dovrá mettere altri mattoni che ci possano permettere di raggiungere il sogno del presidente”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Apr-25 13:32

