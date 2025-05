Ranieri “Il progetto Roma non dipende dalla Champions”

agenzia

“Friedkin vuole fare bene, io avró voce in capitolo” ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto é uguale, Champions o non Champions. Vogliamo migliorare. È stato un anno particolarissimo, iniziato male, poi andato di male in peggio, ma c’é stata una grande reazione da parte dei giocatori e un grande aiuto dei tifosi che hanno sempre riempito lo stadio. Ci stiamo giocando qualcosa di importante, sará difficile ma dobbiamo uscire dal campo a testa alta con la consapevolezza di aver dato il massimo”. In vista della sfida di lunedí a Bergamo contro l’Atalanta, crocevia fondamentale per la Roma che rincorre la Champions, Claudio Ranieri mette le cose in chiaro: quarto posto o meno, il progetto va avanti. “Posso dire che dal giorno in cui mi sono insediato, il lavoro é iniziato per portare la squadra nei quartieri alti della classifica italiana”, assicura il tecnico giallorosso, che ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la proprietá. “Con Friedkin c’é stato un buonissimo incontro, ha fatto i complimenti alla squadra per l’aspetto calcistico. Vuole fare bene, sa che in questi anni é stato sbagliato qualcosa”. Ranieri ha avuto rassicurazioni anche per quello che sará il suo ruolo. “Il presidente é contento di quello che ho fatto. Mi ha ribadito che avró voce in capitolo. È importante per me che questo aspetto sia stato confermato – ha aggiunto il futuro senior advisor della proprietá – Non sono uomo immagine, sono l’uomo che deve assumersi responsabilitá. So che ormai sono diventato un garante, ma non sono uomo immagine. Il mio cassetto della vanitá é piccolo e si é riempito anni fa”. Per quanto riguarda invece il suo successore in panchina, “ho letto che alcuni allenatori si sarebbero tirati fuori in caso di mancata Champions League. Non mi sembra che si sia tirato fuori nessuno. Questo é il massimo che posso dire. L’ufficialitá del nuovo tecnico ci sará quando vorrá il presidente. Parliamo di tutto, non soltanto perchê é venuto ieri. Non mi ha detto quando ci sará l’annuncio perchê non gliel’ho chiesto”. Da Ranieri, infine, una battuta su Lorenzo Pellegrini, la cui stagione si é chiusa in anticipo per la lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. “Quando non riesco a far rendere qualcuno ai suoi livelli, la sento come una sconfitta personale. Dispiace tantissimo non averlo a disposizione perchê un giocatore con la sua classe e la sua motivazione mi mancherá tanto. Era una freccia molto importante nel mio arco. L’avevo giá allenato e sapevo quel che mi poteva dare e che ha cercato di darmi ogni volta. La sento come una sconfitta personale”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/glb/red 10-Mag-25 13:30

