Ranieri “Ringrazio i tifosi, la Roma ha dato e dará tutto”

“Meravigliosa la coreografia della Curva, ma ora sono concentrato sull’ultima partita” ROMA (ITALPRESS) – “Sono concentrato sulla partita, poi magari nelle giornate seguenti penseró a tutto ció che mi é successo in questi giorni. Ringrazio i tifosi della Roma per l’altra sera, mi aspettavo uno striscione, non una coreografia cosí meravigliosa. Siamo entrati in Europa, non sappiamo in quale, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato il massimo. Dobbiamo dare tutto noi stessi. Credo sia stato un campionato interessante per tutti i tifosi italiani”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, in conferenza stampa in vista dell’ultimo match stagionale contro il Torino, in programma domenica sera nel capoluogo piemontese. “Voto alla stagione? Non voglio darmi voti, so di aver dato tutto me stesso come ho sempre fatto – ha aggiunto -. Alcune volte é andata bene, altre é andata male, ma fa parte dello sport. Bisogna conoscere l’amaro per apprezzare il dolce. Cosa faró? Non sono bravo nell’esternare le mie emozioni, l’ho vissuto l’anno scorso a Cagliari perchê ero sicuro di chiudere lí. Ero rilassato, penseró a stare bene con i miei amici”, ha aggiunto Ranieri che in merito alla formazione che schiererá a Torino contro i granata di Vanoli dice: “Credo che partiranno tutti, anche Dybala e Pellegrini (infortunati, ndr). Dovbyk ha fatto allenamento sotto la supervisione dello staff medico, se tutto andrá bene sará disponibile per l’ultima seduta”. Nessuna voglia di parlare del nuovo allenatore, nessuno é in grado di far saltare il “catenaccio” di Ranieri sull’argomento. Per il tecnico e giá dirigente giallorosso, non é importante come l’ambiente risponderá quando verrá fatto l’annuncio ufficiale del suo successore. “Non penso a come la piazza accoglierá il nuovo allenatore, ma penso che quando andrá via i tifosi saranno dispiaciuti. Questo é quello che io vorrei”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xr5/ari/red 23-Mag-25 13:03

