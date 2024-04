Real Madrid in semifinale, Mancity ko ai rigori

agenzia

Finisce 5-4 per la squadra di Ancelotti dopo l’1-1 al 120′. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo l’1-1 dei 120 minuti all’Etihad Stadium, il Real Madrid batte i campioni in carica del Manchester City ai calci di rigore (4-5 il finale) e si qualifica per la semifinale di Champions League, dove sfiderá il Bayern Monaco. Gli errori dal dischetto di Bernardo Silva e Kovacic e il penalty decisivo di Rudiger mettono fine all’imbattibilitá casalinga europea dei Citizens, che nel torneo non perdevano tra le mura amiche dal settembre 2018 contro il Lione. Anche quella partita fu diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, che in questa occasione fischia poco ed estrae solamente cinque gialli, uno dei quali per il diffidato Carvajal, che sará costretto a saltare la gara di andata del penultimo atto. È l’unica nota stonata per il Real di una serata che si é messa subito in discesa dopo il 3-3 dell’andata. L’azione dell’1-0 del Real é da manuale. Bellingham addomestica un pallone spiovente sulla trequarti e dá il via alla manovra sviluppata da Valverde prima e Vinicius poi. Il brasiliano crossa al centro e sorprende Walker che perde la marcatura di Rodrygo: il primo tiro del 23enne é parato da Ederson, ma il portiere non puó nulla sul tap in successivo. Al 19′ il City sfiora l’1-1. Sugli sviluppi di un cross dalla destra Haaland stacca piú in alto di tutti e colpisce la traversa. Il pareggio si fa attendere ma arriva al 76′. Il neo entrato Doku crossa dalla sinistra, Rudiger rinvia sui piedi di De Bruyne che da pochi passi batte Lunin. Poco dopo altra chance: Doku, scatenato, pesca in area il solito De Bruyne, che stavolta calcia alto. Al 94′ invece una deviazione imprecisa di Haaland sugli sviluppi di un corner precede il triplice fischio, i supplementari e l’uscita dal campo del norvegese, sostituito da Julian Alvarez. L’altra stella a lasciare il campo é Vinicius, fermo per crampi al 102′, con Lucas Vazquez al suo posto. Si va ai rigori. Sbaglia Modric per il Real, mentre in casa City sono Bernardo Silva e Kovacic a farsi ipnotizzare da Lunin. Dopo un penalty vincente del portiere Ederson, é Rudiger dagli undici metri a spedire il Real in semifinale. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/gm/red 17-Apr-24 23:58

