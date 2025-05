Referendum, Macheda “Rai deve adempiere al ruolo di servizio pubblico”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Come giornalista della Rai ritengo che il servizio pubblico debba adempiere ai suoi doveri e nessuna ragione puó impedire che questo avvenga”. Lo afferma Daniele Macheda, segretario Usigrai, in una intervista a Collettiva. “Grave che ci sia voluto addirittura un richiamo di Agcom per fare in modo che qualcosa si muovesse rispetto a un silenzio che non é accettabile”, afferma ancora Macheda, che aggiunge: “Come giornalista Rai e come dirigente dell’Usigrai non posso non dire che per ragioni interne all’Azienda le trasmissioni di approfondimento che di solito popolavano le prime serate sulle diverse reti, dal martedí al giovedí al venerdí, sono sparite dai palinsesti. Sono proprio quelle trasmissioni che hanno consentito nel tempo di affrontare e approfondire temi come quello dei referendum”. “Credo – conclude il segretario – che innanzitutto le colleghe giornaliste e i giornalisti dentro le proprie redazioni possono, e hanno strumenti per chiedere che le direzioni parlino e affrontino i temi del referendum negli spazi di informazione”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 21-Mag-25 10:04

