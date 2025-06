Referendum, Schlein “Meloni ha paura dell’esito del voto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Io capisco che Giorgia Meloni, non riuscendo a governare il Paese, sia nostalgica di quando era all’opposizione, ma non puó non vedere la differenza. Oggi abbiamo tra le massime cariche dello Stato, la presidente del Consiglio e il presidente del Senato, che stanno facendo una vergognosa campagna per far disertare le urne. Erano gli stessi che nel giugno dell’anno scorso, quando alle Europee hanno votato meno del 50% degli italiani si lamentavano del fatto che c’é un’astensione forte in Italia: sentano su di sê la responsabilitá di ricostruire una fiducia dei cittadini nel voto”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a “Tagadá” su La7. “Quello che sta facendo Giorgia Meloni é una campagna per l’astensione, perchê non ritirare le schede al seggio é esattamente uguale a non votare, ha cosí tanta paura della partecipazione da aver paura dell’esito di quel voto”, ha aggiunto. Quanto alla contrarietá della preier al dimezzamento dei tempi per poter chiedere la cittadinanza, “se é cosí contraria, perchê non ha il coraggio di andare a votare no a quel referendum? Il fatto che faccia campagna per l’astensione vuol dire che non le interessa il voto dei cittadini” ha sottolineato Schlein. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xi2/ads/red 06-Giu-25 16:29

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA