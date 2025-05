Renault 4 E-Tech Electric, l’elettrica compatta e versatile

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Auto compatta, spaziosa e versatile, a suo agio dappertutto ed efficiente in tutto, voiture á vivre al passo con i tempi, veicolo blue jeans al tempo stesso robusto e cool: tutto ció che si poteva dire della Renault 4 originale del 1961 é piú che mai vero per Renault 4 E-Tech Electric nel 2025. Attingendo al DNA di un’auto diventata iconica con il passare dei decenni e dal ricco patrimonio che per oltre trent’anni l’ha portata ad essere l’auto di tutti, cittadini e agricoltori, Posta, vigili del fuoco e gendarmerie, é stata progettata questa new entry nella gamma elettrica di Renault, affiancandosi a Renault 5, Megane e Scenic E-Tech Electric, in attesa della futura Twingo nel 2026. L’obiettivo ambizioso di Renault 4 E-Tech Electric é chiaramente espresso dalla filosofia che sottende la sua progettazione: soddisfare le esigenze dei clienti per tutti gli utilizzi. È proprio perchê ci é riuscita molto bene che la Renault 4 originale é stata una vera e propria success story, in Francia e nel mondo. Ha fatto saltare i contatori per tutta la sua carriera, con 8.135.424 unitá prodotte nei cinque continenti e in oltre cento Paesi tra il 1961 ed il 1992. Si é cosí attestata come il modello Renault piú venduto al mondo. Renault 4 é stata prodotta in Europa (Belgio, Spagna, ecc.), America Latina (Argentina, Colombia, Perú, ecc.), Africa (Algeria, Marocco, Sudafrica, ecc.) e persino Oceania. È il quarto veicolo piú venduto di tutti i tempi. Non c’é da stupirsi se é diventato un’icona culturale di livello internazionale. Un successo che non spaventa Renault 4 E-Tech Electric che, anzi, affronta un’ulteriore sfida: contribuire su scala europea alla democratizzazione dei veicoli elettrici. E se Renault 5 E-Tech Electric si rivolge ad una clientela piú urbana, Renault 4 E-Tech Electric ha una visione piú ampia e punta a far breccia nei cuori di un pubblico variegato, comprese le giovani famiglie. Per riuscirci, fa leva sulla stessa parola d’ordine dell’antenata: versatilitá. È questa la dote che le consentirá di conquistare gli utenti sia per gli spostamenti quotidiani che per le gite fuori porta nei weekend e le attivitá del tempo libero, per guidare da soli o affrontare viaggi in famiglia, circolare in cittá, campagna, montagna e autostrada. A riprova di questa versatilitá, Renault 4 E-Tech Electric offre innanzitutto un mix di abitabilitá / modularitá / volume del bagagliaio inedito per il segmento: 420 litri “cubi”, soglia di carico ribassata al massimo, ingegnosi vani portaoggetti, panchetta pieghevole e persino sedile del passeggero trasformabile in tavolino, novitá assoluta per un veicolo elettrico Renault! È anche in grado di percorrere strade fangose e dissestate grazie alla notevole altezza libera dal suolo e all’avanzato sistema antislittamento Extended Grip. Facilita la guida quotidiana con la funzione One Pedal, che massimizza la frenata rigenerativa fino al completo arresto del veicolo. Tutto questo – e tanto altro ancora – é reso possibile dalla piattaforma dedicata AmpR Small, unica in Europa. Condivisa con Renault 5 E-Tech Electric, si mantiene agile e dinamica (grazie al centro di gravitá basso e al retrotreno multilink!) con un pizzico in piú di comfort per essere adatta a tutti gli utilizzi in un’ottica di versatilitá, compreso quello di trainare un rimorchio o una piccola roulotte fino a 750 kg. Questa piattaforma é anche in grado di integrare dispositivi di assistenza alla guida del segmento superiore, come l’Active Driver Assist per un’autonomia di guida di livello 2 ed i servizi connessi piú avanzati, a partire da quelli offerti dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, ma anche l’avatar ufficiale Reno, nuovo compagno della guida quotidiana associato all’intelligenza artificiale ChatGPT. Il risultato é un’esperienza di guida unica, arricchita da una facilitá di utilizzo dei veicoli elettrici che li rende alla portata di tutti. Renault 4 E-Tech Electric é dotata di caricabatterie in corrente alternata da 11 kW per la guida quotidiana e di caricabatterie in corrente continua da 80 o 100 kW per i lunghi viaggi. Inoltre, il caricabatterie in corrente alternata da 11 kW é bidirezionale per sfruttare le funzioni V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid). L’auto puó cosí trasformarsi in fonte di energia, diventando anche protagonista dell’ecosistema in quanto in grado di reimmettere elettricitá decarbonizzata nella rete grazie ai servizi Mobilize. Si tratta di numerosi servizi che permettono anche di facilitare la vita quotidiana con i veicoli elettrici: accesso ad oltre 800.000 stazioni di ricarica in 25 Paesi europei con Mobilize Charge Pass e ricarica automatica senza dover ricorrere a badge nê carte di credito con la funzione Plug & Charge. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Mag-25 17:01

