Renault 4 E-Tech Electric, l’elettrica piú versatile

ROMA (ITALPRESS) – Vera e propria icona, Renault 4 é nata negli anni Sessanta per rispondere alle esigenze di una societá in pieno cambiamento, tra esodo rurale, nascita della classe media e nuovo ruolo della donna. È nata come l’auto per tutti e tutto, simbolo di libertá. La sua storia é una vera success story, in Francia e in tutto il mondo. A tal punto che, nel corso della sua carriera, ha fatto numeri mai visti prima. In totale, nel giro di trent’anni, sono state vendute 8.135.424 unitá nei cinque continenti e in oltre cento Paesi; é, pertanto, il modello Renault piú venduto nel mondo. Prodotto in Europa (Belgio, Spagna, ecc.), America Latina (Argentina, Colombia, Perú, ecc.), Africa (Algeria, Marocco, Sudafrica, ecc.) e persino in Oceania, é il quarto veicolo piú venduto di tutti i tempi. Non c’é da stupirsi, quindi, se é diventato un’icona culturale internazionale. Un successo che non fa paura a Renault 4 E-Tech Electric. Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault riconferma ancora una volta la sua volontá di accelerare la transizione energetica su scala europea, democratizzando i veicoli elettrici. La Marca offre una gamma di veicoli 100% elettrici in grado di rispondere a tutte le esigenze e a tutti gli utilizzi. Renault 4 E-Tech Electric trova il suo posto ideale nel segmento B, appena sopra Renault 5 E-Tech Electric. Leggermente piú grande e piú “voluminosa” rispetto a quest’ultima, si posiziona come Captur rispetto a Clio. Mentre Renault 5 E-Tech Electric si rivolge ad una clientela che predilige una city car con linee da berlina, Renault 4 E-Tech Electric ha una visione piú ampia e punta a convertire all’elettrico tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie che preferiscono le linee e l’abitabilitá di un SUV. C’é una parola che riassume in tutto e per tutto Renault 4 originale: versatilitá. Trent’anni dopo la fine della sua “carriera”, questo termine é sempre d’attualitá. Ecco perchê Renault 4 E-Tech Electric, frutto della Renaulution, entra nella gamma elettrica di Renault come il veicolo per tutte le esigenze. Il suo obiettivo ambizioso é chiaramente quello espresso dalla filosofia alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi dei clienti. È stata pensata per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i viaggi dei weekend e le gite di piacere. Concepita per la guida solitaria, ma anche per i viaggi in famiglia. Creata per un ampio utilizzo del volume del bagagliaio. Quest’ereditá le viene chiaramente dalla R4 e, come quella dei tempi, Renault 4 E-Tech Electric ha scelto di guardare lontano fissandosi un nuovo orizzonte, per permettere a tutti di esplorare la grande varietá di utilizzi dei veicoli elettrici. Considerandosi come l’auto “blue-jeans” del XXI secolo, puó far tutto: cittá, campagna, montagna e autostrada giá l’aspettano con impazienza. A riprova della sua versatilitá, in primo luogo, Renault 4 E-Tech Electric offre al segmento un’inedita accoppiata di volume del bagagliaio / modularitá: 420 litri “cubi”, soglia di carico piú bassa che mai, ingegnosi vani portaoggetti, panchetta pieghevole, sedile del passeggero trasformabile in tavolino – una novitá assoluta per i veicoli elettrici! – e tanto altro. Indipendentemente dal percorso, che si tratti di strade asfaltate o sentieri accidentati, il comfort é garantito grazie alla maggiore altezza libera dal suolo e al sistema antislittamento avanzato Extended Grip. Tutte queste prestazioni, ma anche l’abitabilitá record, il centro di gravitá ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l’autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small, unica in Europa. Condivisa con Renault 5 E-tech Electric, ha permesso molte economie di scala, senza compromessi per i clienti. Insomma, c’é quanto basta per fare di Renault 4 E-Tech Electric l’auto compatta che ci vuole per restare zen nel traffico intenso, ma anche nei lunghi viaggi. “Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault fa un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma giá molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric. Mancava un’auto compatta, ma con una bella spaziositá. E ora c’é, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un’auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un’auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del comfort” dichiara Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Ott-24 12:50

