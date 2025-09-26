Renault 4, la leggenda si rinnova al Salone Auto Torino

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Renault ama i Saloni dell’auto e la sua presenza é ormai storica. Ció vale anche per il Salone Auto Torino, la manifestazione open air che si svolge dal 26 al 28 settembre nel cuore pulsante del capoluogo piemontese e che riunisce i principali costruttori automotive. Renault porta avanti una strategia definita “a due gambe”, che consiste nel proporre una doppia gamma, full hybrid e 100% elettrica, con un’offerta prodotto in ogni segmento per entrambe le alimentazioni. R4 spicca nell’offensiva elettrica della Marca, insieme a R5 e a Nuova Twingo che arriverá nel 2026. Nata da un’intuizione di Pierre Dreyfus nel 1956 e prodotta dal 1961 al 1992, Renault 4 ha saputo attraversare generazioni e cambiamenti storici senza perdere attualitá. Definita dal suo creatore “l’Auto Blue Jeans” per la sua versatilitá e stile intramontabile, ha conquistato il mondo con oltre 8 milioni di esemplari venduti in piú di 100 Paesi, inclusa l’Italia, dove furono prodotti oltre 41.000 esemplari. Compatta, connessa e spaziosa, R4 E-Tech Electric reinterpreta in chiave retro-futuristica lo spirito avventuriero dell’antenata, incarnandone tutti i valori, a partire dalla straordinaria versatilitá. Vero “veicolo blue jeans”, robusto e cool al tempo stesso, é progettato per ogni scenario: spostamenti quotidiani, gite fuori porta, viaggi in famiglia e avventure su qualsiasi strada. Il suo design carismatico strizza l’occhio all’icona degli anni Sessanta per numerosi dettagli rivisitati e modernizzati: calandra, cofano, finestrino posteriore, fari a forma di pillola. Il frontale risalta agli occhi da subito: la calandra é costituita, infatti, da un unico componente monoblocco di 1,45m, con due fari rotondi e un bordo che, come il logo Renault posizionato al centro, é illuminato senza interruzioni del tratto luminoso, una novitá assoluta per un costruttore automobilistico. Una vera voiture á vivre capace di tradurre in elettrico la stessa promessa di libertá di sempre e che oggi affronta un’ulteriore sfida: contribuire su scala europea alla democratizzazione dei veicoli elettrici. Accanto a R4, torna al Salone Auto Torino Renault 5 E-Tech Electric, city car del segmento B sviluppata con Ampere, specialista nei veicoli elettrici intelligenti. Fedele allo spirito rivoluzionario che la rese un’auto di massa negli anni ’70, oggi si presenta come una soluzione sostenibile, accessibile e circolare, pensata anch’essa per democratizzare l’elettrico in Europa. Con il suo design emozionale, la tecnologia intuitiva e una produzione locale a basso impatto ambientale, ha tutte le carte in regola per diventare la city car di riferimento della mobilitá elettrica. Mobilize PowerBox é una stazione di ricarica con potenza configurabile fino a 22 kW, dotata di una gestione intelligente della rete elettrica per adattarsi a tutti gli impianti elettrici, monofase o trifase, evitando sovraccarichi. Soluzione ideale per ricaricare i veicoli elettrici presso la propria abitazione, Mobilize PowerBox é connessa e permette la gestione e il monitoraggio della ricarica da remoto mediante app. Mobilize PowerBox é acquistabile presso la Rete Renault, ed é proposta con una soluzione integrata che include l’installazione a cura di personale specializzato di Mobilize power solutions, il brand di Renault Group esperto in soluzioni di ricarica. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 26-Set-25 16:20

