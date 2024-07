Renault, al via gli ordini per il nuovo Master

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Svelato in occasione del Transpotec Logitec a Milano, il nuovo Renault Master sará disponibile agli ordini in Italia da oggi. Furgone di nuova generazione e punto di riferimento del segmento in termini di consumi, innovazione ed equipaggiamenti, presenta una gamma semplificata con un unico livello di allestimento riccho di dotazioni di serie, numerose opzioni e pack per configurare il mezzo secondo le proprie necessitá. Nuovo Master, il veicolo piú efficiente della categoria, grazie all’ “Aerovan” design con un SCx ridotto del 20%, é anche l’unico della categoria ad essere assemblato in Francia. Tutte le versioni escono dalla stessa linea di montaggio a Batilly, per una maggiore qualitá e migliori tempi di consegna. Anche la produzione dei motori e delle trasmissioni, nonchê l’assemblaggio delle batterie, sono attivitá svolte in Francia, dove peraltro ha sede l’84% dei fornitori. La motorizzazione Diesel Blue dCi é disponibile in quattro livelli di potenza, con trasmissione manuale: 105, 130, 150 e 170 cv. Essa offre una notevole riduzione dei consumi (in media – 1,5 l/100 km) e delle emissioni di CO2 (- 39 g/km), consentendo al veicolo di restare sotto i 200 g/km. La trasmissione automatica a 9 rapporti sará commercializzata a fine 2024. Il prezzo d’ingresso in gamma é di 32.030 euro in versione furgone Blue dCi 105, di 29.370 euro in versione pianale cabinato Blue dCi 130 e di 29.670 euro in versione Blue dCi 130. Nuovo Master, punto di riferimento dei furgoni elettrici in Europa, sará disponibile nel corso del 2024 in versione E-Tech Electric con due livelli di batteria, da 40 kWh (urban range) e 87 kWh (long range), che consentiranno di soddisfare tutte le esigenze di utilizzo ed offrire un’autonomia record di oltre 460 km. Nuovo Renault Master vanta valori record, con un carico utile di 1.566 kg con patente B, autonomia di oltre 460 km e capacitá di traino di 2,5 tonnellate. I consumi restano moderati, con un valore WLTP di 21 kWh/100 km per la versione dotata di batteria da 87 kWh, grazie all’innovativo sistema di termogestione. La ricarica rapida da 130 kW DC consente di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. A casa, per ricaricare dal 10 al 100% sono sufficienti meno di quattro ore con wallbox AC22 kW. Le versioni con motorizzazione termica e trasmissione manuale saranno disponibili all’ordine in Italia dal 4 luglio, con le prime consegne previste giá dal mese di luglio per le versioni furgone. Le versioni termiche con tramissione automatica, invece, saranno disponibili da fine 2024. (ITALPRESS). – Foto: Ufficio stampa Renault – ads/com 04-Lug-24 12:00

