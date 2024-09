Renault apre nuovo flagship store a Milano Brera

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Non un semplice showroom automobilistico, ma un luogo per far conoscere un marchio, la sua storia e i suoi valori. Cosí si puó riassumere l’inaugurazione del nuovo flagship store di Renault nel quartiere Brera di Milano. Come ha spiegato Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, si tratta “di uno store che racconta il brand andando oltre l’auto. Ne racconta i valori, i colori, la tecnologia. Un luogo quindi dove le persone entrano in contatto con il mondo dell’auto e soprattutto tra di loro. Renault ha sempre cercato di mettere in contatto le persone prima dei luoghi ed é proprio questo che vogliamo raccontare in uno dei luoghi piú iconici di Milano”. Dal momento che non si tratta di uno showroom classico, verranno esposte soltanto le ultime novitá del brand come la Renault 5 E-tech 100% electric. “Questa era l’occasione per dare visibilitá a un prodotto che é stato una leggenda nel passato e sará una leggenda moderna nel futuro. Una vettura che é un atto d’amore per la bellezza e il design”, ha spiegato Fusilli. Contemporaneamente allo store, é stata presentata la partnership con Gcds. Una collaborazione proficua tra i due marchi, accomunati dall’attenzione per “la sostenibilitá, l’innovazione tecnologica e l’anticonformismo”. Per l’occasione é stata realizzata una capsule collection dedicata a Renault 5, proprio nella giornata di ieri ha contribuito a illuminare la sfilata di Gcds grazie alle sue batterie. (ITALPRESS). -Foto: xh7/Italpress- xh7/ads/red 20-Set-24 20:41

