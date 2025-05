Renault Boreal, il nuovo SUV per i mercati extraeuropei

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Boreal, il nuovo SUV del segmento C di Renault destinato ai mercati extraeuropei. Questo modello segna un importante passo avanti nell’International Game Plan 2027, a riprova dei rinnovati obiettivi ambiziosi della Marca sui mercati internazionali. Inizialmente lanciato in America Latina, Renault Boreal sará progressivamente commercializzato in oltre 70 Paesi. Fedele alla tradizione Renault, questo nome non é stato scelto per caso. Boreal, novitá della gamma, trae ispirazione dalla lingua francese, insistendo sull’attaccamento della Marca alle sue radici nazionali. Equilibrato e armonioso, é un invito ad evadere dalla vita quotidiana per andare alla scoperta di nuovi orizzonti. Il nome sintetizza perfettamente i valori del veicolo: un SUV distintivo, tecnologico e confortevole. Renault presenterá ufficialmente Boreal nei prossimi mesi in Brasile. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Mag-25 16:09

