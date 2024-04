Renault Italia, iniziativa green per la mobilitá dei dipendenti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault Italia continua a incoraggiare la transizione energetica sostenibile, proponendo nuove soluzioni flessibili in materia di mobilitá e promuovendo l’utilizzo di veicoli condivisi. Grazie alla collaborazione siglata con Cooltra, azienda leader a livello internazionale nello sharing e nel renting di veicoli su due ruote, dal mese di marzo tutti i dipendenti del Gruppo, potranno utilizzare 10 scooter 100% elettrici per i loro spostamenti quotidiani casa-ufficio, sperimentando i tanti vantaggi dell’elettrico e rendendosi. Quest’iniziativa si aggiunge al servizio di car sharing aziendale gratuito 100% elettrico, Mobilize Share, lanciato nel 2022, una soluzione di mobilitá accessibile e condivisa, proposta con una flotta di Dacia Spring, le vetture 100% elettriche della gamma Dacia, e Renault Mêgane E-tech Electric. Servizio che ha avuto un ottimo riscontro da parte dei collaboratori del Gruppo che hanno percorso in totale oltre 32.000 km facendo piú di 600 prenotazioni dei veicoli in sharing. “Questa nuova iniziativa che lanciamo per favorire la mobilitá dei nostri collaboratori, é assolutamente coerente con il Dna della marca Renault, un brand da sempre stato riconosciuto per la sua vicinanza alle persone, di cui punta a migliorare la qualitá della vita. Un brand pioniere della mobilitá elettrica in Europa e che da oltre un decennio si impegna per la sua diffusione su vasta scala. Con l’intento costante di regalare tempo di qualitá ai nostri collaboratori, cerchiamo di intercettare ed anticipare le loro esigenze per soddisfarle al meglio. Facilitare i loro spostamenti per recarsi sul posto di lavoro significherá avere collaboratori che arrivano in azienda col sorriso. Ed é questo che vogliamo”, sottolinea Raffaele Fusilli, Ad di Renault Italia. Il progetto siglato con Cooltra é una prova ulteriore dell’impegno storico del Gruppo nella riduzione della sua impronta carbonica, che attua anche all’interno dei suoi siti industriali e commerciali; in questo contesto si inserisce, ad esempio, la recente realizzazione dell’impianto fotovoltaico installato su 3 dei 5 edifici del Gruppo Renault in Italia (398 Kwp di potenza, corrispondenti a 847 pannelli, per una superficie complessiva occupata di circa 1.700 mq). (ITALPRESS). – Foto: ufficio stampa Renault – ads/com 20-Mar-24 16:03

