Renault lancia Clio Generation, una serie limitata per giovani e privati

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto socio-economico italiano segnato da una crescita moderata e da una crescente attenzione al rapporto qualitá-prezzo, Renault – da sempre attenta alle reali esigenze delle persone – presenta Clio Generation, una nuova Serie Limitata che punta su semplicitá, stile e accessibilitá. Cuore della gamma Renault, Clio si arricchisce di una versione pensata in particolare per clienti privati e giovani automobilisti con budget contenuto, ma senza rinunciare al design e alla qualitá. Basata sull’allestimento Evolution, Clio Generation si distingue per il look ricercato grazie agli elementi presenti di serie come i cerchi in lega da 16″ diamantati black Boavista, la griglia frontale cromata ed i Privacy Glass. La Serie Limitata é disponibile con motorizzazioni benzina e GPL, per offrire versatilitá ed efficienza in linea con le esigenze attuali di mobilitá. Clio Generation é giá ordinabile a partire da 15.950 euro, con arrivo nelle concessionarie Renault previsto per il mese di settembre. Foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 12-Giu-25 14:26

