Renault presenta al Salone di Parigi la Twingo E-Tech Electric Prototype

ROMA (ITALPRESS) – Renault esporrá la showcar Twingo E-Tech Electric Prototype sul suo stand al Salone dell’Auto di Parigi 2024, dal 14 al 20 ottobre. Svelata a Novembre 2023, sará presentata per la prima volta al grande pubblico. Nel 1992, Renault ha rivoluzionato il mondo delle auto con Twingo, veicolo dai colori vivaci che ha saputo rendere la vita quotidiana piú piacevole, incarnando alla perfezione le voitures á vivre di Renault. Riproponendo lo spirito della prima generazione, Twingo E-Tech Electric Prototype é oggi progettata come una city car 100% elettrica, pensata per un utilizzo urbano senza compromessi. Originale ed ingegnosa, Twingo E-Tech Electric Prototype risponde alle sfide dei nostri tempi e crea l’inaspettato, ricordando l’anima della Twingo originale con il profilo da monovolume minimalista, i fari maliziosi, l’agilitá e una grande simpatia. Twingo E-Tech Electric Prototype, con una ridotta impronta al suolo, é agile in cittá ma anche pratica con le sue 5 porte. Il profilo da monovolume, sormontato da un tetto panoramico fisso, garantisce agli occupanti interni generosi e luminosi, in linea con la filosofia delle voiture á vivre. Alla modernitá delle proporzioni e del trattamento perfettamente fluido delle superfici della carrozzeria, si aggiungono una serie di dettagli che traggono ispirazione dalla prima Twingo, rafforzandone la personalitá con un sapiente mix di fascino e tecnologia. Proseguendo una storia iniziata piú di 30 anni fa, la showcar Twingo E-Tech Electric Prototype preannuncia il futuro veicolo di serie della quarta generazione di Twingo, che sará commercializzato nel 2026. Sviluppata da Ampere con la volontá di offrire un prezzo d’ingresso inferiore a 20.000 euro, conferma l’obiettivo ambizioso di Renault di rendere la mobilitá elettrica accessibile a tutti con questo modello complementare rispetto agli altri veicoli della gamma elettrica: Renault 5 E-Tech Electric, Renault 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Ott-24 17:33

