Renault sensibilizza i giovani ai rischi dell’eccesso di velocitá

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Renault sviluppa molte innovazioni a livello di sicurezza, con un approccio a 360°. Il programma verte su quattro pilastri: prevenire, correggere, proteggere e soccorrere. L’obiettivo é agire prima, durante e dopo l’incidente. È in quest’ottica che a febbraio scorso, Renault ha reso disponibile a tutti i costruttori automobilistici il brevetto “Fireman Access” in modo che possano utilizzarlo con licenza gratuita e facilitare l’intervento dei soccorsi in caso di incidente. Nonostante gli sforzi compiuti dai costruttori automobilistici per ridurre il numero di incidenti e la loro gravitá, dal 2010 il calo dei decessi sulle strade é rallentato. Oggi, il 52% degli incidenti mortali dovuti ad eccesso di velocitá coinvolge persone di etá inferiore ai 35 anni. Di fronte a questa realtá, Renault intende sensibilizzare i giovani conducenti ai rischi dell’eccesso di velocitá nella guida. Nel filmato, Pierre Gasly, pilota BWT Alpine Formula One Team, assume il ruolo di istruttore, affiancando un giovane conducente al volante di una Clio sul percorso del circuito del Gran Premio di Monaco. Dispensa consigli e condivide la sua esperienza sulla velocitá per aiutarlo ad acquisire piú fiducia al volante, ricordando un messaggio fondamentale: la velocitá é fatta per i circuiti, non per la strada. Questa campagna mondiale é stata lanciata il 6 aprile e il filmato é stato trasmesso per la prima volta alla televisione francese in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 del Giappone. Sará diffusa anche sui social network per raggiungere direttamente la fascia di etá tra i 18 e i 24 anni. Clio, best seller della Marca, é l’auto su cui molti giovani imparano a guidare. Renault propone una soluzione concreta per limitare la velocitá massima a 110 km/h, con un dispositivo reversibile di riduzione delle prestazioni, disponibile presso la rete Renault. La riduzione delle prestazioni si ottiene con una configurazione della centralina del motore effettuata in post-vendita, che limita la velocitá del veicolo, il cruise control e il limitatore, per default, ad un massimo di 110 km/h. Una volta attivato questo dispositivo, il conducente puó sempre impostare il cruise control o il limitatore, ma senza superare i 110 km/h. L’operazione é reversibile per cui il veicolo potrá tornare alla configurazione iniziale dopo un’altra visita presso la Rete Renault. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Apr-25 14:12

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA