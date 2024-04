Renzi “Alle europee corriamo per il quarto posto”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il campo largo secondo me non é mai esistito. Ma non mi metto ora a parlare di campo largo o stretto, voglio fare un grande risulato alle europee perché lo posiamo fare. Io picchio a destra e a sinistra”. Cosí il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa. “”La scelta di Calenda di spaccare il terzo polo é inspiegabile, illogica, impolitica. E il fatto che sia l’unico a non volere la lista “Stati Uniti d’Europa” dimostra che lui é il responsabile del disastro di questi mesi. Ma non credo che Forza Italia fará un grande risultato. Anche perchê Tajani é schiacciato su Ursula Von der Leyen una presidente che con il suo furore ideologico ambientalista ha fatto male agli italiani e alle imprese italiane”, aggiunge. Ammette che lo spazio per una forza di centro autonoma esiste “solo alle europee, col proporzionale”, ma ribadisce che “la sinistra radicale esalta i commentatori, ma perde le elezioni. Per me si vince al centro”. Comunque per le europee “la lista viene dopo, prima i contenuti. Elezione diretta del presidente della Commissione, superamento del diritto di veto, difesa comune in vista dell’esercito europeo: su questi temi se si realizzerá una lista di scopo come proposto da ‘Piú Europa’ noi ci saremo. Altrimenti andremo da soli convinti di superare agevolmente lo sbarramento: il 5% é alla nostra portata. Anzi, correremmo per il quarto posto insieme a Lega e Fi: Sono pronto a metterci la faccia, e il cuore, in tutti i collegi”, conclude. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 20-Mar-24 09:08

