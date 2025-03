Renzi “Fra Trump e Putin non é stata telefonata pace universale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Io, come tutti, sono molto preoccupato. La situazione internazionale é grave e, guardate, le ripercussioni le sentiamo anche noi. Spero che la telefonata tra Trump e Putin faccia fare dei passi in avanti. Non penso che sia una telefonata di pace universale, come qualcuno ha raccontato”. Cosí il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Rtl 102.5. “A Jeddah – aggiunge – ci saranno ancora dei colloqui di pace, e penso che servano grande prudenza e un doppio binario. Bisogna prepararsi a un periodo di turbolenza, che vedremo anche nei mercati. L’unico modo per risolvere la situazione é una grande iniziativa diplomatica, su cui l’Europa, fino ad ora, ha dormito. Noi lo abbiamo detto tre anni fa, non lo abbiamo fatto, e adesso l’accordo di pace si fa a Jeddah e non a Bruxelles o a Roma. Questo é un limite del nostro governo e della nostra Europa”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ads/com 19-Mar-25 15:35

