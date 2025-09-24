Ricerca Agic-Luiss, il gioco illegale vale fino a 25 mld all’anno

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Durante l’incontro “Mercato legale e gioco pubblico: il ruolo dell’industria” organizzato a Roma da AGIC – Confindustria (Associazione Gioco e Intrattenimento in Concessione), sono stati presentati i risultati della ricerca realizzata da Luiss Business School che indaga le abitudini e le preferenze relative al gioco tra i giocatori in Italia, approfondendo le motivazioni che spingono i consumatori a rivolgersi ai canali illegali. L’industria del gioco regolamentato riveste un ruolo di rilievo sia dal punto di vista economico che per le implicazioni sociali e regolatorie, rappresentando a una componente rilevante per l’economia nazionale: nel 2024 la spesa netta ha raggiunto i 21 miliardi di euro, mentre il gettito erariale ha superato gli 11 miliardi. Se il gioco regolamentato garantisce un contributo significativo alle finanze pubbliche, oltre che trasparenza e sicurezza per il giocatore, quello illegale sottrae invece risorse rilevanti allo Stato e agli operatori regolari, rappresentando una seria minaccia sia per la tutela e la protezione dei consumatori che per l’equilibrio complessivo del mercato. Il valore del gioco illegale, infatti, é stimato tra i 20 e i 25 miliardi di euro di raccolta all’anno, pari a oltre 3 miliardi di spesa e quindi a circa 2 miliardi di euro di mancate entrate erariali. Secondo la ricerca AGIC-Luiss Business School emerge che il 14% di giocatori che accede ai canali illegali lo fa incosapevolmente, a dimostrazione della difficoltá nel distinguere tra operatori autorizzati e non autorizzati. Sono proprio i giocatori non informati, che tendono a rivolgersi con maggiore frequenza ai canali non autorizzati: oltre il 26% di essi dichiara di aver giocato illegalmente, una quota piú che tripla rispetto a quanto rilevato tra gli altri giocatori. Le ragioni che spingono i giocatori a rivolgersi ai canali illegali sono diverse: dalla percezione di una maggiore semplicitá d’uso delle piattaforme, alla rapiditá dei pagamenti, fino alla convinzione che il gioco illegale permetta di ottenere vincite di importo superiore. A queste si aggiungono motivazioni legate all’esperienza di gioco, come una grafica ritenuta piú accattivante e una maggiore varietá e qualitá dei giochi. Emerge, dunque, la necessitá di definire strategie di contrasto efficaci che devono basarsi non solo su azioni di controllo e repressione, ma anche su attivitá di informazione e sensibilizzazione finalizzate a valorizzare il settore del gioco legale e a contrastare contestualmente quello illegale. “Il contrasto al gioco illegale richiede un approccio organico e una forte collaborazione tra tutti gli attori che agiscono nella nostra industry. In questo senso, il percorso giá avviato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il riordino del settore fisico rappresenta un’occasione fondamentale per fornire ai concessionari gli strumenti necessari per essere competitivi, contrastando parallelamente i canali illegali – commenta Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director, Eurobet Italia e Membro Board AGIC -. È indispensabile riconoscere alle aziende concessionarie la possibilitá di comunicare con trasparenza e responsabilitá: limitare totalmente, come é oggi, questa capacitá rischia infatti di generare opacitá, con conseguenze negative sia sul piano sociale che economico. Solo restituendo al settore le condizioni per distinguersi e valorizzarsi sará possibile costruire un mercato piú sicuro e sostenibile, differenziando con chiarezza legale da illegale”. Durante l’incontro si é svolta una tavola rotonda sulla lotta all’illegalitá con gli intervenuti di rappresentanti del settore audiovisivo, tra cui Federico Bagnoli Rossi (Presidente FAPAV) e Stefano Selli (Vicepresidente Confindustria Radio Televisioni). Sono seguiti gli interventi sul ruolo del Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale (Co.PRe.GI) e la tutela dei minori e della Guardia di Finanza sulle attivitá di contrasto nel settore dei giochi. Infine, sono intervenuti Nicola Calandrini, Presidente Commissione Programmazione economica e Bilancio, Senato della Repubblica, Dario Damiani, Commissione Programmazione economica e Bilancio, Senato della Repubblica, Virginio Merola, Commissione Finanze, Camera dei Deputati e Ettore Rosato, Segretario COPASIR e Componente Commissione Difesa, Camera dei Deputati con le conclusioni di Mario Lollobrigida Direttore Giochi di Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. – foto ufficio stampa Bistoncini Partners – (ITALPRESS). fsc/com 24-Set-25 18:16

