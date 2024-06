Rifugiati, a Pfizer il riconoscimento Welcome dalle Nazioni Unite

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato anche nel 2024 il polo produttivo Pfizer di Ascoli Piceno ha ricevuto la certificazione Welcome. Working for Refugee Integration, assegnato ogni anno dall’UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) alle imprese che hanno favorito l’inserimento lavorativo e sociale dei rifugiati. Un numero sempre crescente di persone in tutto il mondo abbandona le proprie case o il proprio Paese alla ricerca di sicurezza e protezione. La Giornata Mondiale del Rifugiato é un’occasione per ribadire impegno al fianco di fugge dal proprio paese per motivi di discriminazione, persecuzione e guerre. Il lavoro rappresenta una delle principali modalitá con cui le persone possono integrarsi nelle comunitá di destinazione. Nel prossimo futuro Pfizer faciliterá ancora di piú l’inclusione lavorativa su scala globale grazie alla Refugee Leadership Initiative, progetto che permetterá di assumere 600 rifugiati entro il 2025, di cui 100 in Europa e Italia. In questi giorni prosegue anche l’impegno a livello locale, supportando gli sforzi della Comunitá di Sant’Egidio, associazione che da decenni garantisce supporto e accoglienza ai rifugiati e ai piú bisognosi: le sedi Pfizer di Roma e Milano sono state coinvolte in una raccolta di beni a favore della Comunitá di sant’Egidio, raccogliendo prodotti alimentari, articoli per l’igiene, utensili e vestiti. “Siamo fieri dei risultati di Welcome, un programma che dimostra che una societá piú inclusiva non solo é possibile, ma é necessaria per il presente e il futuro del nostro Paese – afferma Chiara Cardoletti, Rappresentante di UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino -. Il messaggio della Giornata Mondiale del Rifugiato é ‘La forza dell’inclusione’, per ribadire che si tratta della soluzione piú concreta e vantaggiosa per tutti dinanzi agli effetti catastrofici dei conflitti e della crisi climatica che costringono decine di milioni di persone a fuggire e a stare lontani dal loro Paese mediamente per 20 anni. Ma non solo: l’inclusione lavorativa dei rifugiati offre risposte a un problema serio e strutturale della nostra economia come il mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Ci tengo a ringraziare tutti i partner e soprattutto le aziende coinvolte per aver interiorizzato lo spirito del Global Compact e per aver pienamente compreso che l’assunzione di persone rifugiate rappresenta un valore aggiunto in termini di disponibilitá di forza lavoro e di competenze ma anche che la creazione di un ambiente di lavoro piú inclusivo comporta un miglioramento delle relazioni tra dipendenti e della percezione da parte dei consumatori”. Pfizer é stata riconosciuta per due anni di seguito dal programma Welcome. Working for Refugee Integration promosso da UNHCR. Negli anni Welcome é cresciuto in portata, efficacia e qualitá, riuscendo a offrire risposte concrete tanto al bisogno di integrazione da parte dei rifugiati quanto al problema del disallineamento fra domanda e offerta che oggi caratterizza il mercato del lavoro italiano. In 7 anni sono state premiate 742 aziende, 220 soltanto in questa edizione. La crescita riguarda ogni settore produttivo e coinvolge sia grandi aziende – sono 75 le premiate per gli inserimenti realizzati nel 2023, vs 58 nel 2022 e 35 nel 2021 – che PMI. Passando agli inserimenti, oltre a un aumento in valore assoluto (11.770 vs 9.300 per il 2022), va rilevato anche un incremento dei contratti a tempo indeterminato che passano dal 5% al 6%, mentre il 91% delle persone assunte ha ottenuto un contratto a tempo determinato. Complessivamente il numero delle donne rifugiate inserite passa dal 18% al 20%. Rossella Bruni, direttore dello stabilimento di Ascoli, ed Enrico Bovi, responsabile del progetto DE&I per Pfizer Italia: “Siamo orgogliosi non solo di questo riconoscimento da parte di UNHCR, ma soprattutto dell’impegno che le persone di Pfizer Italia hanno messo nelle iniziative locali, quest’anno a favore della Comunitá di Sant’Egidio. È un impegno che ci permette di concretizzare in Italia i valori di diversitá, equitá ed inclusione, che promuoviamo quotidianamente a livello globale”. – foto ufficio stampa Pfizer – (ITALPRESS). fsc/com 20-Giu-24 16:22

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA