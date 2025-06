Roberto Pietrantonio, Ad di Mazda Motor Italia eletto presidente Unrae

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, é stato nominato nuovo Presidente dell’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), l’associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere operanti in Italia. La nomina é stata ufficializzata oggi, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci. Ingegnere napoletano, Roberto Pietrantonio ha mosso i primi passi professionali nel Gruppo Fiat (oggi Stellantis), dove ha ricoperto ruoli nelle aree di progettazione, produzione e commerciale. Nel 2003 é entrato a far parte di Mazda Motor Italia, assumendo nel tempo responsabilitá crescenti fino a diventare Amministratore Delegato nel 2016. In UNRAE ha fatto parte del Consiglio Direttivo per la prima volta nel 2016, con una partecipazione continuativa dal 2020. A margine della nomina, Roberto Pietrantonio ha dichiarato: “Accolgo con emozione e profondo senso di responsabilitá la mia nomina alla Presidenza di UNRAE. Si tratta di un incarico che rappresenta per me una fonte di grande orgoglio, che intendo onorare con spirito di servizio e massimo impegno, continuando al contempo a dedicare passione ed energia al marchio Mazda”. Questa nomina segna per Mazda un traguardo significativo, che valorizza il percorso di competenza e dedizione costruito negli anni, rafforzando il ruolo di Mazda Motor Italia nel panorama istituzionale del settore automotive. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 06-Giu-25 14:40

