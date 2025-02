Roma ai play-off di Europa League contro il Porto

agenzia

I giallorossi giocheranno il ritorno all’Olimpico NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Roma dovrá vedersela col Porto nei play-off di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio di Nyon. Andata il 13 febbraio al Do Dragao, il 20 la gara di ritorno all’Olimpico. Il giorno dopo, il 21, verrá disegnato il resto del tabellone fino alla finale: agli ottavi la vincente di Roma-Porto affronterá una fra Lazio e Athletic Bilbao. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, la Real Sociedad se la vedrá con i danesi del Midtjylland, il Fenerbahce di Mourinho pesca l’Anderlecht. Questa la griglia: PLAY-OFF (and. 13 febbraio, rit. 20 febbraio) Ferencvaros (Hun) – Viktoria Plzen (Cze) Twente (Ned) – Bodo Glimt (Nor) Union SG (Bel) – Ajax (Ned) Az Alkmaar (Ned) – Galatasaray (Tur) Porto (Por) – ROMA (ITA) Fenerbahce (Tur) – Anderlecht (Bel) Paok Salonicco (Gre) – Fcsb (Rou) Midtjylland (Den) – Real Sociedad (Esp) – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 31-Gen-25 13:29

