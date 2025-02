Roma-Athletic e Lazio-Viktoria, evitato il derby in Europa

agenzia

In Conference League la Fiorentina affronterá il Panathinaikos. NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il derby romano resta in Italia. Niente stracittadina agli ottavi di finale di Europa League: l’urna di Nyon ha evitato la sfida tra Roma e Lazio con i giallorossi che affronteranno l’Athletic Bilbao e i biancocelesti che se la vedranno con il Viktoria Plzen. La squadra di Ranieri giocherá l’andata giovedí 6 marzo allo stadio Olimpico, mentre il ritorno é in calendario sette giorni dopo in casa dei baschi. Quella di Baroni, invece, disputerá il match d’andata in Repubblica Ceca e il ritorno in casa. In Conference League, infine, la Fiorentina di Raffaele Palladino affronterá agli ottavi i greci del Panathinaikos (andata ad Atene, ritorno a Firenze). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/pdm/red 21-Feb-25 14:30

