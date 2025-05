Roma “caput mundi” skate olimpico: arriva la Coppa del Mondo

agenzia

Aracu: “Roma é la Wimbledon dello skateboarding” ROMA (ITALPRESS) – Inclusione, riqualificazione urbana, sostenibilitá: sono queste le parole chiave del successo dello skateboarding. E Roma torna capitale mondiale della disciplina piú giovane di tutte. Presentata la Coppa del Mondo di skateboarding 2025, che vedrá protagoniste entrambe le specialitá olimpiche, ovvero il park e lo street. In particolare, la prima andrá in scena nella famosa bowl di Ostia, il “The Spot”, dall’1 all’8 giugno, mentre la seconda si terrá all’ombra del Colosseo, nello skatepark nel suggestivo scenario del Colle Oppio, dall’8 al 15. Due settimane in cui saranno impegnati i migliori skater del panorama internazionale, con oltre 370 atleti provenienti da 51 Paesi. Tra questi, i due numeri uno del ranking mondiale, Sora Shirai nello street e Augusto Akio nel park; tra gli italiani, presenti, tra gli altri, Alessandro Mazzara, Guglielmo Marin, Greta Samaritani e Gaia Urbinati. “Una vera ‘caput mundi’: dalla Cittá Eterna si lancia lo sport piú giovane. In questa cittá sono partite le qualificazioni olimpiche per Parigi 2024: da parte di Sport e Salute c’é stata una visione enorme e coraggiosa, pur di fare la prima qualifica olimpica ci mettemmo dietro il ‘Pietrangeli’ – esordisce Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate, organizzatrici della manifestazione con Sport e Salute -. Questa deve diventare una classica, Roma é la Wimbledon dello skateboarding. Giá da qualche mese a Ostia ci sono i migliori atleti del mondo che si stanno allenando: sono un’attrazione, qualcosa di importante, perchê fa capire che la sentono”, conclude, sottolineando anche il successo mediatico (“ci vedranno in oltre 100 Paesi nel mondo”). Al suo fianco, l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris: “Colle Oppio rappresenta per noi un “Illumina.0″, cioé il primo Illumina che andremo a lanciare per i prossimi mesi, ne lanceremo i primi cento in tutta Italia. Questo ci dará il via per sviluppare altri progetti del genere, inclusivi. Crediamo nel moltiplicatore dello sport, che genera sviluppo affinchê si possa portare qualcosa di positivo anche in tante altre cittá – aggiunge -. Per noi tutti i giorni sono Olimpiadi: ogni giorno vediamo medaglie d’oro addosso a tutte le bambine e i bambini che vengono a Colle Oppio a fare la rampa di skate, rollerblade o in bici. Queste medaglie al petto che abbiamo quotidianamente sono la vera legacy”. “Roma si conferma la capitale dello skate olimpico, una disciplina giovane, sostenibile e accessibile, che abbiamo sempre sostenuto – sono, infine, le parole dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. La tappa romana della Coppa del Mondo 2025, che si svolge a pochi mesi di distanza dagli World Skates Games che hanno generato un indotto di 439 milioni di euro, dará anche molta visibilitá alla cittá a un pubblico piú giovanile, promuovendo l’immagine di una metropoli moderna”. – foto spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Mag-25 15:55

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA