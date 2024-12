Romano “Per i moderati si apre una nuova stagione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Una grande festa per tutti quelli che, come noi, credono nella libertá, nella democrazia, nei valori popolari e liberali. Siamo moderati perché siamo contro i radicalismi e perche’ sosteniamo il valore del dialogo, del confronto, della partecipazione, dell’inclusione sociale. Si apre oggi una nuova stagione per il Centro e per tutte le forze politiche che si richiamano agli stessi ideali politici e sociali. Centralitá della persona, sviluppo sostenibile, pari opportunita’ per i territori, europeismo, welfare e sanitá da migliorare e potenziare, sostegno alle imprese, ai lavoratori e ai giovani. E’ questa la nostra carta d’identitá. Veniamo da lontano e sono sicuro che andremo molto lontano”. Cosí Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati nel corso dell’assemblea nazionale del partito, a Roma. – foto ufficio stampa Noi Moderati – (ITALPRESS). vbo/com 01-Dic-24 12:55

