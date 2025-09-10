Rutte “Solidarietá a Polonia, da Russia mosse sconsiderate”

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli alleati hanno espresso solidarietá alla Polonia e hanno denunciato il comportamento sconsiderato della Russia. È in corso una valutazione completa dell’incidente. Ció che é chiaro é che la violazione di ieri sera non é un caso isolato”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, commentando la violazione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi. “Il Consiglio Nord Atlantico si é riunito stamattina e ha discusso la situazione alla luce della richiesta di consultazioni presentata dalla Polonia ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington”, ha spiegato Rutte. “Il Comandante Supremo Alleato continuerá a gestire attivamente la nostra posizione di deterrenza e difesa lungo l’intero fianco orientale. Gli alleati sono determinati a difendere ogni centimetro del loro territorio. Monitoreremo attentamente la situazione lungo il nostro fianco orientale, con le nostre difese aeree costantemente pronte”, ha aggiunto. Secondo il segretario generale della Nato, le difese aeree alleate sono state attivate e hanno garantito con successo la difesa del territorio Nato. “Diversi alleati sono stati coinvolti, oltre alla Polonia. Tra questi, F-16 polacchi, F-35 olandesi, AWACS italiani, velivoli da trasporto cisterna multiruolo della Nato e Patriot tedeschi. Desidero esprimere il mio apprezzamento ai piloti e a tutti coloro che hanno contribuito a questa risposta rapida e competente”, ha dichiarato. L’episodio, ha infine osservato Rutte, “non fa che rafforzare l’importanza della Nato e il percorso concordato dagli alleati al Vertice dell’Aia di quest’anno. Dobbiamo investire di piú nella nostra difesa, aumentare la produzione di difesa in modo da avere ció che ci serve per dissuadere e difendere, e dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina, la cui sicurezza é interconnessa alla nostra”. Rutte ha concluso sottolineando che “la Russia sta conducendo una pericolosa guerra di aggressione contro l’Ucraina, che prende continuamente di mira i civili e le infrastrutture civili. Gli alleati sono determinati a intensificare il loro sostegno all’Ucraina di fronte alla crescente campagna russa”. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- lcr/red 10-Set-25 14:31

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA