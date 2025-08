Sala “Milano migliorata in 20 anni, sbagliato buttare via tutto”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Si é passati da magnificare il modello Milano per cui é tutto perfetto, mentre adesso é diventato il sistema Milano. Queste cose non servono e non corrispondono alla realtá assolutamente. Peró io continuo a dire questo: se noi prendessimo qualunque milanese, lo portassimo in giro per la cittá a vedere oggi cos’é ogni singolo quartiere con le fotografie in mano di 20 anni fa e domandassimo se é migliorata, Milano é migliorata. Poi la giustizia fará il suo corso, ma non possiamo buttare tutto via. Alla fine Milano ha fatto un percorso ed é l’unica cittá internazionale italiana. È l’unica ad essersi sviluppata cosí, anche attraverso possibili errori, ma buttare via tutto mi sembra una cosa profondamente sbagliata”. Cosí il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un’intervista a RTL 102.5 sull’inchiesta urbanistica che ha coinvolto il Comune. foto: IPA Agency (ITALPRESS). xh7/tvi/red 05-Ago-25 09:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA