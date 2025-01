Salgono a 24 i morti a Los Angeles, preoccupano le condizioni meteo

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Sale a 24 il numero delle vittime a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles. Mentre prosegue senza sosta la lotta dei vigili del fuoco nel tentativo di domare gli incendi, prosegue la ricerca dei dispersi. Oltre 100mila le persone ancora senza casa e piú di 10mila le strutture distrutte. Sono circa 180mila i residenti sottoposti ad ordine di evacuazione. I vigili del fuoco hanno bloccato la diffusione dell’incendio di Palisades, che si stava espandendo verso l’esclusiva Brentwood e la San Fernando Valley, ma preoccupano le condizioni meteo che sono destinate a peggiorare, soprattutto per l’allarme legato alle forti raffiche di vento che potrebbero soffiare fino a 110 chilometri all’ora. Le forze dell’ordine presidiano le aree evacuate per scongiurare il rischio saccheggi: diverse persone sono state arrestate incluso un ladro che si era vestito da pompiere per rubare nelle case. Il coprifuoco notturno nelle aree deserte é stato esteso e sono state richieste ulteriori risorse alla Guardia Nazionale. Intanto sale il bilancio delle vittime. Otto corpi sono stati trovati nella zona di Palisades Fire e 16 nella zona di Eaton Fire. Esiste la possibilitá che il centro di previsione emetta per domani condizioni meteorologiche per incendi “estremamente critiche”, il livello piú alto, per alcune parti della contea di Ventura. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 13-Gen-25 09:18

