Salute, Meloni “Per Governo fondamentale investire su prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. È la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l’adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l’insorgenza di malattie, per intervenire con tempestivitá dove é necessario. Il nostro obiettivo é quello di passare da un sistema sanitario reattivo, che interviene, cioé, solo dopo l’insorgere della malattia, a un modello proattivo, capace cioé di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze. Ecco perchê siamo convinti che i programmi di screening debbano essere sempre piú diffusi e radicati su tutto il territorio nazionale”. Cosí la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati Generali della Prevenzione in corso a Napoli. “La scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati Generali a Napoli non é casuale, ma rientra nella strategia piú ampia che il Governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il sistema sanitario nazionale piú moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre piú adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo. E rientrano in questa strategia le tante azioni che il Governo ha messo in campo in questi due anni e mezzo”, ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- ads/r 16-Giu-25 14:30

