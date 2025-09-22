Salvini “Giusto riconoscere stato Palestina ma non ora”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Quella di due popoli e due stati é una giusta prospettiva ma non in questo momento, sarebbe un errore, significa riconoscere autorevolezza ai terroristi di Hamas, nessuno vuole cancellare lo stato palestinese, ma riconoscere oggi uno stato che é sotto il controllo di Hamas sarebbe un errore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5.(ITALPRESS). Foto: Ipa Agency xc3/trl/red 22-Set-25 09:33

