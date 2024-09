Salvini “Governo sotto attacco, reagiremo con le riforme”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il governo Meloni é sotto attacco? “È evidente. Siccome non riescono a batterci alle elezioni, perchê abbiamo vinto tutte le elezioni regionali tranne una, dicono ‘se questi vanno avanti cosí non ce li togliamo piú’. Penso che il governo reagirá con le riforme e stando in mezzo alle persone”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Quarta Repubblica” su Rete4. Riguardo al caso Open Arms, per il leader del Carroccio “é evidente che sia un processo politico contro Salvini, contro la Lega e contro il governo Meloni. Stanno provando in ogni maniera a mettere in difficoltá questo governo che sta ottenendo risultati economici e sociali senza precedenti. Ritengo di aver difeso la sicurezza del mio Paese e di aver mantenuto una promessa: ho detto ‘votatemi che blocchiamo gli sbarchi’. Ci hanno votato e abbiamo ridotto del 90% gli sbarchi”. “Io non patteggio, sono convinto di aver ragione ma vado fino in Cassazione dicendo che non sono un sequestratore: ho salvato vite e ho difeso il mio Paese”, ha proseguito. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/sat/red 16-Set-24 22:23

