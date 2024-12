Salvini “Il Governo arriva al 2027, nonostante qualche voto contrario”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Questo é un governo in cui credo, in cui gli italiani credono, e che arriverá sicuramente fino al 2027, nonostante magari il voto contrario su questo o quell’emendamento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in videocollegamento all’assemblea nazionale di Noi Moderati. “L’obiettivo é comune e c’é bisogno di tutte le forze della coalizione, che hanno radici diverse e culture politiche diverse”, ha aggiunto. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/vbo/red 01-Dic-24 12:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA