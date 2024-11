Salvini “Landini fa politica, l’Italia non é fondata sulla Cgil”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando si é insediato il governo c’é piú di uno sciopero al giorno”, non ci sono “mai stati negli ultimi sette governi cosí tanti scioperi. Questi sono i numeri: 949 scioperi effettuati da quando c’é questo governo. Mi sembra che qualcuno faccia politica, a partire da Landini che sará il prossimo candidato al Parlamento, immagino della sinistra: libero di farlo, ma non sulla pelle di 60 milioni di italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a “Non stop news” su Rtl 102.5. “L’Italia non é una Repubblica fondata sulla Cgil: tutto rispetto per chi sciopererá, peró ci sono 60 milioni di persone che non possono subire uno sciopero al giorno”, ha aggiunto. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- xi2/ads/red 27-Nov-24 09:36

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA