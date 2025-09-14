Salvini “Rivedere le regole Isee, in corso confronto in maggioranza”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Ne parlavo ieri con il ministro Giorgetti, penso, ed é un tema che abbiamo portato come Lega nel dibattito politico e adesso c’é un confronto in maggioranza, che credo sia giusto rivedere le regole del reddito Isee perchê tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi”. Lo ha detto il leader della Lega, in videocollegamento alla festa dell’Udc. “Non é possibile che possedere una prima casa, comprata dopo anni di sacrifici, ti tolga dalla possibilitá di avere un contributo pubblico”, ha aggiunto. – Foto Ipa Agency- (ITALPRESS). col3/red 14-Set-25 12:44

