Salvini “Se Starlink connette mezzo mondo perchê dire di no?”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Non faccio io l’agenda di Musk e del presidente Mattarella, ma sarebbe un incontro stimolante”. Cosí il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un evento in Prefettura a Milano, commenta l’ipotesi di un incontro tra Elon Musk e il Capo dello Stato, legato al possibile utilizzo di Starlink in Italia. “Non sono io a decidere se sia meglio la tecnologia A o la tecnologia B – ha aggiunto Salvini – ma se Starlink connette mezzo mondo, non vedo perchê la sinistra debba dire pregiudizialmente di no solo perchê é di Musk. Quando si parla di sicurezza nazionale, le simpatie e le antipatie dovrebbero restare fuori dal tavolo”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xp2/col5/trl/sart/re 10-Mar-25 12:46

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA