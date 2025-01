Samsung, strumenti AI multimodali con la nuova serie Galaxy S25

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Intelligenza Artificiale multimodale e integrata per rendere l’esperienza d’interazione fra utente e smartphone sempre piú naturale: Samsung Electronics durante l’evento Unpacked che si é tenuto a San Jose, in California, ha presentato il nuovo Galaxy S25. Il device é disponibile in 3 versioni: S25, S25+ ed S25 Ultra. Con One UI 7, il nuovo arrivato della serie S di Samsung é in grado di comprendere il contesto delle esigenze e preferenze dell’utente, offrendo esperienze AI personalizzate e garantendo contemporaneamente la privacy. “Con S25 facciamo un ulteriore balzo in avanti per quanto riguarda l’Intelligenza Artificiale integrata dando all’utente un’esperienza ancora piú fluida, naturale e semplice – ha raccontato a Italpress Nicoló Bellorini, Vice Presidente Divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia durante un’anticipazione stampa milanese – Questo é possibile grazie ad alcune innovazioni molto importanti sulla nostra interfaccia utente One UI 7 e quindi Galaxy AI. Grazie alla multimodalitá, S25 é in grado di capire benissimo voce, suoni, immagini, testi, video, ma anche file pdf e qualunque altro input si voglia dare. L’altra grande novitá – ha continuato – é la potenza degli agenti AI. Samsung Galaxy S25 é in grado di eseguire dei task, anche complessi, che vanno da un’App all’altra. Puoi, per esempio, decidere di chiedere, con un linguaggio naturale, al device di trovare gli orari dei treni di cui ha bisogno, metterli nell’agenda e mandare un’e-mail a un amico con un recap del viaggio. Questo verrá fatto automaticamente dal device attraverso le differenti App sulla base di un input che é stato puramente una richiesta in linguaggio naturale”. Con una semplice pressione del tasto laterale, Gemini, chatbot di Google, si attiva per eseguire azioni trasversali tra app in modo fluido, sia nelle applicazioni Samsung e Google che in App di terze parti come Spotify e WhatsApp. Fra le novitá c’é poi la “Now Bar” che appare nella parte inferiore della schermata di blocco ed é collegata alla funzione “Now Brief”: “È di fatto un assistente quotidiano che aiuta l’utente, se vuole e se ne ha bisogno, a aggiornarsi o a ricordarsi quelle che sono le attivitá giornaliere che deve fare. Per esempio – ha detto ancora Bellorini – la mattina mi dirá in maniera molto sintetica com’é stato il mio sonno, puó ricordarmi che sta arrivando un appuntamento. Galaxy S25 impara dall’utente e quindi suggerisce in maniera customizzata quelle che possono essere le informazioni piú rilevanti”. Su Galaxy S25, il Personal Data Engine alimenta le funzionalitá AI personalizzate analizzando in modo sicuro i dati, per offrire esperienze su misura che riflettono proprie preferenze e modelli di utilizzo dell’utente. Queste informazioni vengono applicate su piú App. E la privacy resta garantita: tutti i dati personalizzati sono mantenuti infatti privati, con la chiave di crittografia conservata in modo sicuro nel Knox Vault. Per i creator e per chiunque sia appassionato di video e fotografia, S25 offre strumenti piú performanti rispetto ai precedenti modelli della serie S. “Su Galaxy S25 le fotocamere sono state migliorate ulteriormente – ha spiegato -. La grossa novitá é la ultragrandangolare da 50 MP che insieme alla principale da 200 MP e a un tele da 50 MP costituiscono un comparto fotografico completo con sensori in grado di catturare ogni dettaglio, in qualsiasi condizione di luce. In piú su Galaxy S25 sono stati embeddati strumenti per fare post-produzione o montaggio video in maniera semplificata, ma molto potente, on device”. Grazie alla funzione “Regola Audio” poi i rumori indesiderati vengono rimossi isolando categorie di suoni come voci, folle, vento, musica e rumori di fondo. “Le piú grandi innovazioni sono uno specchio dei loro utenti, ed é per questo che abbiamo evoluto Galaxy AI per aiutare tutti a interagire con i propri dispositivi in modo semplice e naturale – ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics -. La serie Galaxy S25 apre le porte a un vero e proprio sistema operativo basato sull’AI, e a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo”. – foto ufficio stampa Samsung – (ITALPRESS). f03/fsc/red 22-Gen-25 19:04

