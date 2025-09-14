Schlein a Meloni “Uniti vi batteremo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo piú il favore di dividerci”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa nazionale dell’Unitá, in corso a Reggio Emilia. “Andiamo a vincere insieme le Regionali e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti”, aggiunge. “La nostra gente – prosegue – ci chiede unitá e coerenza. Diamoci il tempo giusto. Non facciamo l’errore di arrivare all’ultimo perchê all’ultimo sappiamo che é tardi. E non perdiamo tempo in competizioni tra di noi. Ogni minuto passato in polemiche é un minuto in meno a pungolare il governo sulle sue mancanze”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 14-Set-25 20:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA