Schlein “Con destra nazionalista a rischio fondamenti della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “Se siamo qui a firmare insieme questa dichiarazione con tutta la famiglia socialista é per rimarcare anche i nostri valori comuni, non solo per dire no ad alleanze con la destra nazionalista, ma anche perché no. Perché si mettono a rischio alcuni fondamentali della nostra democrazia come purtroppo si é visto in alcuni Paesi europei”. Cosí la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Berlino per un evento del Pse in vista delle europee. Inoltre, secondo l’esponente dem, é “la risposta piú forte alle gravi dichiarazioni di qualche giorno fa di Ursula von der Leyen, che ha invece aperto a un’alleanza anche con le forze conservatrici, le forze nazionaliste. Noi diciamo no e diciamo che i socialisti non sono disposti nemmeno a sedersi a un tavolo di trattativa con queste forze”, ha concluso Schlein. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/red 04-Mag-24 18:36

