Schlein “Impegnati a costruire alleanze. Contrari al terzo mandato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo fatto bene a continuare, testardamente unitari, a costruire alleanze perchê il nostro avversario é la destra”. Lo dice la leader del Pd, Elly Schlein, ospite di “Che tempo che fa” in onda sul Nove. Il Pd cresce perche’ “non perdiamo tempo in polemiche con le altre forze dell’opposizione”. In merito a un eventuale terzo mandato, in Campania, per il governatore Vincenzo De Luca, dice: “Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma le regole valgono per tutti, il Pd non sosterra’” chi corre per un terzo mandato. -foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS). mgg/red 03-Nov-24 22:15

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA