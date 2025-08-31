Schlein “Netanyahu va fermato”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Buon vento alla Global Sumud Flotilla”, il “governo italiano anche ieri si é espresso contro la pur timida proposta di sanzioni della commissione europea contro il governo israeliano. Ci sta mettendo dalla parte sbagliata della storia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Portoferraio, alla Festa dell’Unitá dell’isola d’Elba. “Il governo italiano sta bloccando ogni iniziativa su Gaza, noi pensiamo che i crimini di Netanyahu vadano fermati subito”, ha aggiunto Schlein. “Stiamo costruendo l’alternativa a queste destre su cinque prioritá”, ha poi sottolineato la segretaria del Pd. “La prima é la sanitá pubblica – ha dichiarato -. La seconda prioritá é la scuola pubblica a partire dai nidi. La terza grande questione é il lavoro dignitoso e continueremo a batterci per una legge sul salario minimo. Ci sono 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri. Lavoro dignitoso significa anche sicurezza sul lavoro. Quarta prioritá sono le politiche industriali. Ogni imprenditore ci sottopone il problema della bolletta piú cara d’Europa: dobbiamo scollegare il prezzo dell’energia da quello del gas. Meloni non risolve questo problema perchê non ha il coraggio di intaccare gli extraprofitti di un pugno di societá energetiche. Quinta prioritá sono i diritti sociali e civili che stanno insieme”. Poi, ha ringraziato Giani “che sará di nuovo il presidente della Regione Toscana grazie al lavoro che ha fatto in questi anni. Eugenio é un amministratore presente, é sempre in mezzo alla gente, per questo gli vogliono bene. La gente sa che il suo impegno per questa terra é sincero”, ha sottolineato. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 31-Ago-25 22:49

