Schlein “Per battere la destra servono coalizione e alleati solidi”

ROMA (ITALPRESS) – “Da quando sono segretaria il Pd é tornato prima forza d’opposizione e ha recuperato alle Europee piú di 5 punti rispetto alla tornata precedente, in Liguria sfiora il 30%. Non solo non si appiattisce su nessuno, ma oggi é il perno attorno a cui costruire l’alternativa a questa destra incapace e dannosa per il Paese”. Cosí, in un’intervista a la Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein, che poi aggiunge: “Il Pd lavora incessantemente a farci trovare pronti e a far cadere un governo che sta massacrando e privatizzando la sanitá pubblica, prendendo in giro gli italiani sui numeri e allungando le liste d’attesa. Che sta devastando la scuola pubblica col taglio di 8mila insegnanti e amministrativi. Che sta aumentando le diseguaglianze con l’autonomia differenziata. Che sta rendendo piú fragili i lavoratori e che non ha una visione industriale su come mettersi alla guida della conversione ecologica”. La segretaria dem osserva che “finora abbiamo sempre lavorato per costruire coalizioni competitive, parlando con tutte le forze di opposizione. Il risultato delle Europee mostra che c’é giá un blocco importante – con Pd, 5S e Avs che insieme hanno fatto il 40% – ma che per battere le destre bisogna ambire ad allargare. Sul come discuteremo”. Quindi sottolinea che “puntiamo a essere il primo partito, non solo a Genova ma in tutta Italia. Ma per battere la destra servono una coalizione e alleati solidi”. (ITALPRESS). -Foto: Agenzia Fotogramma- ads/r 30-Ott-24 08:49

