Schlein “Premierato e Autonomia spaccano il Paese, insieme li fermeremo”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi al Senato é passato il premierato. La sedicente patriota continua a portare avanti la sua riforma spacca-Italia, perchê stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l’autonomia differenziata: una riforma che aumenta le diseguaglianze e rende piú difficile l’accesso alla sanitá pubblica, alla scuola pubblica e al trasporto pubblico locale”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico arrivando alla manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma. “È importante essere qui come forze di opposizione, realtá politiche, sociali e cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra Costituzione – prosegue -. Li fermeremo, e insieme li dobbiamo fermare. Noi ci siamo rivolti a tutti, abbiamo invitato tutti e rispettiamo le scelte di ciascuno. Io penso che sia importante aver dato questo segnale, per la prima volta aver convocato insieme una manifestazione unitaria e c’é sempre tempo per allargare quando gli obiettivi sono comuni. Qui l’obiettivo é evitare una riforma che non esiste in alcun Paese al mondo e che scardina gli equilibri tra i poteri dello Stato, a difesa della democrazia e dei cittadini”, conclude. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xl5/col3/red 18-Giu-24 18:41

