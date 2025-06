Sci, Banca Generali festeggia 15 anni al fianco di Federica Brignone

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Banca Generali festeggia la vittoria in Coppa del Mondo della sciatrice Federica Brignone e i suoi 15 anni come testimonial della private bank. Durante l’incontro, che si é svolto a Milano nella sede di Banca Generali, la neocampionessa mondiale ha raccontato i suoi successi e le sfide in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo il grave infortunio alle finali dei Campionati Italiani, ripercorrendo al fianco del proprio partner storico il percorso comune. Era il 2010 quando Banca Generali si affiancava alla sportiva milanese di nascita e valdostana d’adozione, allora giovane speranza dello sci azzurro, oggi la sciatrice italiana piú vincente di tutti i tempi. Per 15 anni, la banca – che da febbraio 2010 a oggi é passata da circa 20 miliardi di masse gestite a 104 miliardi, con un peso del private banking cresciuto da 11 miliardi a 75, diventando la terza realtá in Italia (dati Magstat) – ha accompagnato Brignone sulle piste di tutto il mondo, in una parabola ascendente, attraverso molte vittorie, ma anche momenti difficili. Nell’eccezionale palmarês di successi dell’atleta, due Coppe del Mondo Generali (2020 e 2025), cinque Coppe del Mondo di Specialitá, 37 vittorie e 85 podi iridati, a cui si aggiungono cinque medaglie mondiali (2 ori e 3 argenti) e tre medaglie Olimpiche. “Nel 2010 la banca ha individuato in Federica Brignone tanto talento ma anche doti umane fondamentali come dedizione, determinazione, positivitá ed energia. Elementi che le hanno consentito di trasformare il talento in successo”, ha sottolineato Andrea Ragaini, vice direttore generale Wealth Management, Mercati e Prodotti di Banca Generali. “Federica é stata 85 volte sul podio, e 37 volte sul primo gradino del podio. La sfida é di esserci anche noi, peró mantenendo fede al nostro DNA: avere il consulente al centro in questo legame fiduciario molto forte. Beh, anni di straordinario successo, di straordinaria crescita. Siamo partiti nel 2010 con 20 miliardi di euro di masse complessive, oggi abbiamo ampiamente superato i 100 miliardi. Un percorso di crescita entusiasmante, un po’ come quello di Federica Brignone”. “Abbiamo affiancato un giovane talento che é cresciuto insieme a noi e ha portato il nostro brand in giro per il mondo. Il mondo dello sport ha dei punti di contatto con il risparmio, si fanno dei sacrifici oggi per avere dei risultati domani. E un’atleta come Federica Brignone incarna questi valori”, ha detto Marco Bernardi, vice direttore generale Distribution di Banca Generali. “Nel segmento del private banking abbiamo 2400 professionisti che sono al vertice del mercato sia per asset che per produttivitá. Le sfide per il futuro sono sempre tante, il mondo del risparmio é sempre piú complesso, quindi la sfida piú importante é quella di cercare di dare supporto alle famiglie e alle imprese che hanno risparmiato una vita e hanno bisogno di consigli e supporti per poter continuare a perseguire i loro progetti di vita – ha proseguito -. C’é sicuramente il tema della sostenibilitá che per noi resta molto importante e uno dei nostri valori fondanti. E poi c’é la tecnologia, oggi l’intelligenza artificiale ha bisogno di essere studiata e approfondita da parte nostra per poter essere ancora piú efficaci verso i nostri clienti”. “Ce la sto mettendo tutta per riprendermi ed essere presto al meglio per ritornare sulle piste. E’ stata una stagione fantastica in cui sciavo con grande fiducia, divertendomi. Spero di ritrovare al piú presto quelle sensazioni. Le persone della mia squadra mi stanno vicino e questo mi dá tanta fiducia – ha detto Brignone -. Anche gli amici di Banca Generali sono molto piú di un partner, oltre che i gestori che mi accompagnano nelle scelte finanziarie sono i miei primi tifosi, che mi stanno vicino non solo nelle gare ma anche nei momenti piú difficili con il loro calore e affetto. È importante per un atleta avere la serenitá necessaria per concentrarsi sulla propria preparazione e le proprie sfide sportive, e in questo senso avere la serenitá di avere alle spalle persone di fiducia come loro mi ha dato grande tranquillitá durante tutta la mia carriera”. – Foto xm4/Italpress – (ITALPRESS). xm4/sat/red 19-Giu-25 11:59

