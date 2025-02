Sconfitta con la Roma fatale, il Parma esonera Pecchia

agenzia

Si chiude dopo due anni e mezzo l’esperienza ai ducali del tecnico PARMA (ITALPRESS) – Fabio Pecchia non é piú l’allenatore del Parma. Dopo le indiscrezioni circolate nel primo pomeriggio, in serata é arrivata la nota ufficiale del club. La sconfitta di ieri al Tardini contro la Roma costa dunque l’esonero al 51enne tecnico, che chiude cosí la sua avventura sulla panchina ducale dopo due anni e mezzo. Arrivato nell’estate 2022, dopo l’eliminazione nelle semifinali play-off di serie B alla prima annata, Pecchia era riuscito a riportare il Parma in A conquistando la promozione diretta con tanto di vittoria del campionato. In questa stagione, dopo una buona partenza, i gialloblú hanno iniziato a perdere punti. In particolare, nelle ultime sei gare sono arrivati solo un pari e cinque sconfitte, con la squadra scivolata al terz’ultimo posto, anche se a una sola lunghezza dalla zona salvezza. “Dopo 110 partite in gialloblu, é peró doveroso evidenziare i traguardi raggiunti, culminati con la storica vittoria del campionato di Serie B 2023/24 – ricorda la societá – Oltre due anni in cui l’allenatore Fabio Pecchia e il suo staff hanno lasciato un marchio indelebile nella storia dei gialloblú, avendo raggiunto obiettivi sportivi corredati da valori umani e professionali. Parma Calcio augura le migliori fortune professionali a Fabio e al suo staff per il prosieguo delle loro carriere”, il congedo da parte del club. Per la sua successione il nome caldo é quello di Cristian Chivu. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ber/glb/red 17-Feb-25 21:41

