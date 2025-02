Scoperta a Napoli una centrale operativa per le truffe online

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno scoperto, nel rione sanitá a Napoli, una vera e propria centrale operativa per le truffe online. Un portatile e 5 smartphone sono stati sequestrati. Il pc – attraverso applicativi web – era collegato direttamente agli smartphone che sfornano migliaia di link fraudolenti per poi inviare centinaia e centinaia di SMS. “Gentile cliente, la sua carta é in fase di blocco, per evitare la sospensione, aggiorna i dati. Accedi”. Questo uno dei messaggi che arrivava all’ignara vittima, portata a cliccare su quello che sembra essere il link al sito del proprio istituito di credito. Accadeva anche che l’sms si inseriva maliziosamente nella cronologia dei messaggi realmente giá ricevuti dal proprio istituto di credito. Faceva tutto parte della truffa e la vittima, inseriti i dati personali nei campi obbligatori del sito esca, finiva per essere raggirata. Dai primi accertamenti i carabinieri sono riusciti a documentare 5 truffe giá consumate per un importo complessivo di 10mila euro e a sventarne tre. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare anche 44 sim “vergini”. Un 27enne é stato denunciato ma le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire la complessa vicenda. – Foto: da Video Carabinieri – (ITALPRESS). pc/com 13-Feb-25 09:18

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA