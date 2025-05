Scoperta frode fiscale a Udine per 1,8 milioni, 16 denunciati

agenzia

UDINE (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine hanno portato a termine una vasta indagine diretta dalla locale Procura della Repubblica riguardante illecite fruizioni di crediti di imposta inesistenti per circa 1,8 milioni di euro. Le Fiamme Gialle friulane hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Udine, per 660.000 euro nei confronti di 8 persone fisiche e 5 societá. In particolare, l’indagine denominata “Fake school” é stata sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Udine, ed ha avuto origine alla fine del 2023 quando venivano individuate alcune societá, aventi sede in provincia, beneficiarie del “Credito d’imposta formazione 4.0”, previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0, finanziato dal 2021 dal P.N.R.R.. Nello specifico, i militari del Nucleo PEF di Udine ricostruivano un articolato sistema fraudolento attraverso cui le societá interessate avevano compensato, in sede di versamento delle imposte, crediti risultati inesistenti in quanto originati da corsi di formazione per il personale dipendente, svolti apparentemente tra il 2019 e il 2021, ma, di fatto, mai effettuati. Al fine di comprovare l’autenticitá dei corsi, due imprese romane provvedevano a predisporre la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta formazione dei partecipanti (slide dei corsi, calendari, relazioni docenti, registri presenze, attestati di partecipazione, etc.). Il tutto veniva poi avallato da un professionista terzo compiacente, anch’egli capitolino, che certificava, fraudolentemente, l’effettivo sostenimento delle spese delle societá interessate dal beneficio, requisito indispensabile per il conseguimento del credito. Dalle ulteriori indagini, effettuate anche tramite provvedimenti di perquisizione sono state denunciate 16 persone fisiche e 8 persone giuridiche con contestuale proposta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un ammontare di circa 1,8 milioni di euro per l’indebita compensazione di crediti inesistenti. – Foto: ufficio stampa Guardia di FInanza – (ITALPRESS). pc/com 30-Mag-25 08:55

